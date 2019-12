La tercera temporada de «The Sinner» s'estrenarà el pròxim mes de febrer

La cadena USA Networks ja ha posat data a l'estrena de la tercera temporada de The Sinner, la sèrie protagonitzada per Bill Pullman que, novament, torna a reiniciar la seva trama per regalar moments de suspens als seguidors. Harry Ambrose, l'inspector al qual dona vida Bill Pullman, tornarà a ser el fil conductor que vertebri la sèrie, que s'estrenarà als EUA el 6 de febrer i uns mesos més tard a Espanya a través de Netflix. En la nova tanda d'episodis, el protagonista, interpretat per Matt Bomer, és un veí exemplar i molt estimat pels veïns, fins que una sèrie de successos ho canviaran tot.