Les claus per a l'arribada al poder d'un extremista al Brasil, avui a «60 minuts»

Com és que un polític com Jair Bolsonaro, que un any abans només aconseguia un 4% d'intenció de vot entre l'electorat brasiler, ha arribat a la presidència del Brasil? Hi ha tres puntals que han fet possible la seva victòria: les esglésies evangèliques, l'exèrcit i els terratinents. Tres poders omnipresents que, des de l'ombra, confabulaven perquè hi hagués un canvi de timó en les polítiques socials que havien implementat els governs de Lula da Silva i Dilma Rousseff. L'ascens al poder d'un líder controvertit centra el reportatge El Brasil més ultra, al canal 33 avui a les 23.05 h.