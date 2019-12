Pas fugaç d'un jove manresà per «Mujeres y hombres», a Cuatro

Un dels participants del programa de Cuatro Mujeres y hombres y viceversa ha estat el manresà d'adopció, nascut al Brasil, Lucas Henrique Vargas Da Rosa. Ahir va ser el seu darrer dia al date show.

Vargas, que té 22 anys i en fa 14 que resideix a Manresa, és fill i net dels propietaris de la fruiteria Saclosa, situada al carrer del mateix nom de la capital del Bages. Ha format part del programa un parell de setmanes, on era un dels pretendents de les dues tronistes que hi ha. L'objectiu del concurs, que s'emet de dilluns a divendres a 3/4 d'1 del migdia, és aconseguir una cita i acabar sent parella dels anomenats tronistes, que són tant homes com dones.

Lucas Henrique Vargas comenta que va decidir presentar-se als càstings de Mujeres y hombres y viceversa per «mostrar a la societat que no tot és el físic i un rostre bonic, i que una persona pot ser alguna cosa més per la seva personalitat i sinceritat». En definitiva, remarca, «sent tu mateix» en un món, el de la televisió, on hi ha «molta mentida».

El jove, que és la primera vegada que ha participat en un programa televisiu, afirma que «és una experiència molt bona que recomano a tothom qui tingui ganes de veure» com funciona aquest món des de dins.

Anteriorment, el jove manresà ha fet de model i ha participat en altres càstings.