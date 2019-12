El canal 33 recull aquesta nit els testimonis de La Marató en un especial

Quim Masferrer torna avui, a les 22.10 h al canal 33, amb un programa especial sobre La Marató, en el qual es presentaran testimonis que van participar en la jornada celebrada diumenge. Després de més de 16 hores d'emissió, es van conèixer més de 30 persones afectades per diferents malalties minoritàries, però també es va parlar de vida, d'aquelles coses senzilles que les ajuden a sentir-se vives i a sentir-se elles mateixes.

Eli Carballo té osteogènesi imperfecta, la malaltia dels ossos de vidre. Amb altres nedadors de totes les edats amb discapacitats funcionals del Club Natació Kallípolis ha format un equip de sincronitzada. També es coneixerà el testimoni d'Alba Sàskia, que té la síndrome de Brown-Vialetto-Van Laere, que li ha causat sordesa. Alguns dels testimonis són coneguts per l'audiència. És el cas d'un dels germans del Celler de Can Roca i pastisser, Jordi Roca, que fa 8 anys va començar a notar que no podia controlar el cos ni la veu. Té distonia, un trastorn dels moviments corporals que provoca espasmes sobtats.