«Merlí: Sapere Aude» es guanya una segona temporada a Movistar

La nova vida de Pol Rubio com a estudiant a la universitat tindrà continuïtat. Movistar ha fet oficial la renovació per a una segona temporada de Merlí: Sapere Aude, l' spin-off de la reeixida sèrie protagonitzada per Francesc Orella. Estrenada a principi d'aquest mes, la sèrie creada per Héctor Lozano ha gaudit d'una molt bona acollida per part de l'audiència de la plataforma de pagament. La renovació oficial la va donar a conèixer ahir la mateixa plataforma a través d'un vídeo en el qual es pot veure la mà d'un estudiant escrivint sobre una llibreta el que dicta María Bolaño, el personatge interpretat per María Pujalte: «Atenció, que això entra en l'examen. Confirmem que hi haurà segona temporada de Merlí: Sapere Aude», es pot llegir.

D'aquesta manera, la segona temporada, que previsiblement arribarà a Movistar + a final de l'any vinent, complementarà els vuit episodis estrenats per la plataforma el 5 de desembre passat. La història sobre el personatge interpretat per Carlos Cuevas seguirà creixent en una sèrie que narra com Pol Rubio comença els estudis universitaris de Filosofia. El descobriment del món adult, les noves amistats i companys de classe i la influència de María Bolaño han centrat la primera temporada.