El Super3 s'omple de neu, tradicions i aventures per les festes de Nadal

El canal Super3 estrena avui nova programació coincidint amb l'inici de les vacances escolars de Nadal, que s'allargarà fins al 7 de gener i que inclourà noves sèries, pel·lícules i capítols especials.

La neu serà la protagonista de dues sèries d'estrena, Els esclataneu i El bons ossos bruns: dies de neu, i també del capítol especial El Pat Noel de la sèrie Pat, el gos.

Durant aquestes festes, el canal Super3 també oferirà edicions especials dels programes de producció pròpia La família del Super3, El Mic i els seus amics i el Rat Rank, plenes d'aventura, música i tradicions nadalenques.

Aquest Nadal, la graella del Super3 s'omple de pel·lícules. Algunes seran d'estrena, com per exemple L'aprenent de Pare Noel i el floc de neu màgic. També es podran veure llargmetratges com Khumba, Nico, el ren que volia volar, Nico 2: Germà petit, problema gran, Els secrets de Kells i A la recerca de l'estel de Nadal.

I, com és habitual, la cuina arribarà a través de l'espai Manduka, presentat per Paula Alós, i també el programa Wowzzy Baboom posarà la màgia a les festes de Nadal.