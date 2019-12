Desconvoquen les vagues previstes per aquestes festes a Televisió Espanyola

La direcció d'empresa de RTVE i els sindicats han arribat a un acord per posar fi a la disputa per l'aplicació d'una jornada laboral de 37,5 hores. Aquest acord suposa que quedi desconvocada la vaga general prevista per avui, diumenge -coincidint amb el sorteig de la Loteria de Nadal-, com també les aturades per al 31 de desembre (campanades) i el 8 de gener, la suposada data per a una investidura de govern. A més, la directiva es comprometrà a adaptar el Conveni Col·lectiu sobre millores per a la conciliació de la vida personal i familiar amb la laboral.