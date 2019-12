«Vida perfecta» tindrà segona temporada a Movistar +

Vida perfecta, la sèrie dirigida i protagonitzada per la catalana Leticia Dolera, tindrà una segona temporada. Només dos mesos després de la seva estrena, Movistar + ha decidit seguir apostant per aquesta ficció en clau feminista. La mateixa Leticia Dolera ho ha confirmat, i celebrat, a través del seu perfil de Twitter. «Amiguis, sabeu què? La vida seguirà sent imperfecta. Anem a per la segona!», ha exclamat la creadora i protagonista, que ara, amb el seu amic i guionista Manuel Burque, haurà d'imaginar noves històries per als protagonistes.

La ficció ha gaudit d'una molt bona acollida a la plataforma, després d'haver estat guardonada al Festival de Canes amb dos premis i de rebre bones crítiques durant el seu pas pel Festival de Sant Sebastià. No obstant això, a l'inici del rodatge, la sèrie es va veure embolicada en una polèmica quan l'actriu Aina Clotet va denunciar que havia estat substituïda perquè s'havia quedat embarassada.

Celia Freijeiro, Aixa Villagrán, Enric Auquer, Manuel Burque, David Verdaguer, Font García, Carmen Machi, Fernando Colomo i Pedro Casablanc completen l'elenc de la sèrie, al costat de Dolera i Burque. Per ara no s'han confirmat detalls sobre els nous episodis, que de ben segur que incorporaran nous rostres.