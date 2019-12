«MasterChef Junior 7» encén els fogons amb 16 nous petits cuiners

Des de molt petits van començar a assaborir cada prova a través de la televisió i van perfeccionar les tècniques amb les valoracions del jurat. Ara els arriba la seva gran oportunitat. Una nova generació prendrà des d'avui, a La 1, el control de les cuines de MasterChef Junior 7 per demostrar tot el talent que tenen.

El concurs encendrà els fogons amb una imatge totalment renovada. El programa estrenarà logotip i elements gràfics, que es veuran traslladats també a la web i a les xarxes socials.

La María, el Leo, la Vega, el Juan, l'Aitana, l'Álex, la Lucía, l'Albert, la Marta, el Dani, la Candela, el Bosco, la Daniela, el Lucas, la Silvia i el Lu són els 16 aspirants que sorprendran amb la seva desimboltura i la seva gran destresa en el maneig de les paelles.

Saben què és un batedor, la xantana i l'agar-agar, perquè somien poder cuinar com a professionals. Estan més preparats que mai i arriben disposats a aprendre tots els secrets jugant. No només han vingut a cuinar, també a gaudir, a ser solidaris i a fer amics en l'experiència més emocionant de les seves vides.

Tres dels minixefs d'aquesta edició van ser a la presentació: l'Albert, que ha assegurat que «és un gran honor ser entre els 16 seleccionats»; el Juan, per a qui el millor ha estat que ha fet «un munt d'amics»; i la Lu, que va destacar que les proves eren «molt complicades, però molt divertides».

Els tres jutges del concurs van explicar anècdotes que demostren per què aquesta edició és especial. «He fet milions de vegades el ridícul, però mai he rigut tant com aquest any vestit de Primera Comunió», va fer broma Pepe Rodríguez. Per a Jordi Cruz, «els nens ho han donat tot. Tenen més capacitat que els adults per estar tranquils, són superamiguets i només ploren quan se separen». I Samantha Vallejo-Nágera va destacar que «l'impacte de MasterChef Junior a les cases és meravellós». La directora de programes d'entreteniment de TVE, Toñi Prieto, va insistir que «el càsting de nens és espectacular. Cada un té la seva pròpia història i un nivell de cuina molt alt». «A més, jo he plorat de riure. Hi ha cada momentàs...», va afegir.