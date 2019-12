«I ja no en quedà cap», d'Agatha Christie, arriba per Nadal a TV3

Avui a les 21.55 h, TV3 estrena I ja no en quedà cap, una minisèrie de 3 capítols que adapta la popular novel·la d'Agatha Christie Deu negrets. Emesa per la BBC One durant la commemoració del 125è aniversari del naixement de l'escriptora, està protagonitzada per un bon nombre de cares conegudes com Sam Neill ( Parc Juràssic, Els Tudor), Aidan Turner ( Poldark) i Charles Dance ( Joc de trons), entre altres.

Deu negrets d'Agatha Christie és la novel·la de crims més venuda de tots els temps, amb 100 milions d'exemplars venuts a tot el món. Amb un repartiment il·lustre, Mammoth Screen i Agatha Christie Productions han produït una adaptació en tres parts de l'obra mestra de l'autora, adaptada per Sarah Phelps ( The Casual Vacancy, Great Expectations) i dirigida per Craig Viveiros, premiat com a millor director en el New York International Independent Film & Video Festival per Ghosted.

La trama de la sèrie comença quan el misteriós matrimoni Owen convida vuit persones, que d'entrada no tenen cap relació entre si, a l'illa del Soldat, un illot davant de la costa de Devon on només hi ha una mansió. Allà els reben els dos membres del servei, el majordom i la cuinera. Sense rastre dels Owen i sense cap mena de comunicació amb la costa, una sorprenent gravació sonora acusa els deu ocupants de l'illa de crims ter-ribles que van cometre en algun moment de la seva vida. Quan comencen a morir un per un, els acusats arriben a la conclusió que, o bé els Owen estan amagats a l'illa per cometre els assassinats, o bé l'assassí és un d'ells.

Després de la mort de dos dels convidats a l'illa, i davant l'absència evident dels Owen, els nervis s'apoderen de la resta de convidats, i apareixen els recels entre ells. Incomunicats i sense gaires esperances que els vinguin a buscar, s'adonen que la premonició del poema dels deu soldadets té moltes possibilitats d'acomplir-se. Irremissiblement, els convidats continuen morint en circumstàncies misterioses, fins que tan sols en queden quatre.

Els quatre supervivents continuen desconfiant els uns dels altres, però es neguen a acceptar una mort que sembla imminent i inevitable. Els nervis estan a flor de pell i comença a haver-hi aliances. És cert que l'assassí és un d'ells? O hi ha algú més a l'illa? Són tots culpables dels crims dels quals se'ls acusa?