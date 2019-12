Cosmo presentarà el gener la segona temporada de «Pure»

El canal Cosmo estrenarà aquest mes de gener la nova temporada de Pure, que s'emetrà els dilluns a les 22 h, i la minisèrie britànica La casa de las miniaturas.

El 13 de gener, la cadena estrenarà la segona temporada de Pure, una sèrie inspirada en fets reals la premissa de la qual associa el narcotràfic amb la comunitat religiosa dels mennonites. La sèrie, creada per Michael Amo ( The Listener), convida l'espectador a conèixer els costums d'aquesta secta de grangers que viuen com si es trobessin al segle XIX.

En els capítols nous, Noah Funk (Ryan Robbins) s'ha separat de la seva família després de tenir una batalla crucial amb el càrtel. La seva esposa, Anna (Alex Paxton-Beesley), i els seus fills Isaak (Dylan Everett) i Tina (Jessica Clement) estan desesperats per tornar a la comunitat mennonita, d'on van ser expulsats. L'Anna estarà sola intentant protegir la seva família, però no tindrà les coses fàcils. El líder del càrtel mexicà, Héctor Estrada (Víctor Gómez), li farà una oferta de col·laboració que no podrà rebutjar.

Pel que fa a La casa de las miniatures, s'estrenarà el dissabte 25 de gener, a les 15.30 h, al complet, amb tots els capítols seguits.

Ens situa a Amsterdam el segle XVII. La jove Nella, òrfena de pare i aclaparada pels deutes, accepta casar-se amb Johannes Brandt, un prestigiós comerciant, i mudar-se a la seva mansió familiar.

El marit supleix la seva falta d'afecte amb un misteriós regal: una casa de miniatura que a poc a poc revelarà secrets ocults de la seva família i que ensenyarà a Nella que res és el que sembla a la residència dels Brandt.

La casa de les miniatures, popular novel·la de Jessie Burton, va ser adaptada a televisió el 2017 pel director català Guillem Morales ( Los ojos de Julia) per a la BBC. La minisèrie, unànimement lloada per la crítica, conté tres capítols.

The Miniaturist, el seu títol original, és un inquietant i magnífic thriller d'època que explica la història d'una casa on, sota l'aparença del luxe, la bellesa i el privilegi, s'amaguen passions prohibides i secrets perillosos.