TV3 emet aquesta nit l'estrena mundial de l'òpera «L'enigma di Lea»

A partir de les 12 de la nit, TV3 emetrà la primera òpera de Benet Casablancas, amb text de Rafael Argullol: L'enigma di Lea, que es va estrenar mundialment el febrer passat al Gran Teatre del Liceu. La producció disposa de la direcció d'escena de Carme Portaceli, la direcció musical de Josep Pons, i un repartiment excepcional amb Allison Cook com a Lea, José Antonio López com a Ram i Xavier Sabata com a Dr. Schicksal. A més, l'òpera es completa amb 11 solistes, 70 coristes a l'escenari i una orquestra de 78 músics al fossat.

El projecte per tirar endavant l'òpera va sorgir el 2011, quan els dos autors van col·laborar en una obra en què la literatura i la música convivien de forma equilibrada. L'enigma di Lea succeeix en un espai intemporal on Lea ha estat la possessió de Déu, una criatura per al plaer diví («pur instint, cristal·lina sensualitat») que no pot revelar el seu secret.

Portador de l'immortal, el personatge central esdevé objecte de vigilància de dos éssers monstruosos, garants de la moral contra un ésser lliure.