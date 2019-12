TVE estrenarà «Operación Triunfo» el 12 de gener

El nou any comença a La 1 amb una de les seves grans estrenes: OT 2020. El talent show musical produït per RTVE en col·laboració amb Gestmusic Endemol torna a TVE el proper diumenge 12 de gener, a les 10 de la nit amb la gala 0, en què es desvelaran els divuit aspirants a entrar a l'Acadèmia. La nova edició del programa, presentat per Roberto Leal, té un dels millors càstings de la seva història i novetats a l'Acadèmia, el claustre de professors i el jurat, segons ha informat la cadena.

En aquesta edició, quatre professionals de la indústria musical valoraran als concursants cada setmana: Nina, que va ser la primera directora de l'Acadèmia d' OT i torna 15 anys després; la cantant i compositora Natalia Jiménez; Javier Llano, director d'emissores musicals de COPE; i Javier Portugués, Portu, A & R, director artístic i exmembre del grup pop i rock Modestia aparte.

Més de 10.000 persones es van presentar a les proves celebrades en nou ciutats espanyoles. A la prova final, celebrada a Barcelona el mes de novembre, hi van assistir al voltant d'un centenar d'aspirants. En van ser preseleccionats 30 i serà al llarg de la gala 0 quan els espectadors descobriran les identitats dels divuit aspirants a entrar a l'Acadèmia.

La gran novetat d'aquest any és que, com ha passat amb les fases 1 i 2, una part del càsting final s'ha pogut seguir en directe a través de Canal Oficial d' OT a YouTube. Tot i que no s'ha vist tot: només el que ha passat en una de les sales a la primera jornada; les proves grupals i el segon veredicte. La resta serà el secret més ben guardat fins a l'estrena, on es descobrirà, per fi, qui ha arribat a ser finalista i els afortunats que entraran a l'Acadèmia.

A més a més de poder seguir per primera vegada els càstings en streaming, els usuaris han tingut contingut extra a les xarxes oficials de el programa: Twitter, Instagram i Facebook a través del hashtag #OTcasting2020. I la web de RTVE ha inclòs totes les notícies i informacions relacionades amb Operación Triunfo. En total, han sumat més de 2,5 milions de visualitzacions al canal d' OT a YouTube.