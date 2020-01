El canal 33 s'endinsa en la fulgurant trajectòria de la cantant Janis Joplin

Aquesta nit, a les 22.15 h, el canal 33 estrena Janis, la nena trista, un documental extens i intens de la directora Amy Berg. La producció s'endinsa en la vida, les idees i els sentiments de Janis Joplin, que va començar sent una nena diferent, marginada i incompresa i va acabar sent una gran estrella del rock i el blues, igualment diferent i força incompresa, abocada a un final tràgic després d'uns anys de carrera fulgurant que no podia deixar indiferent. La veu més rasposa dels sixties va triomfar al rock, però el seu blues personal la va condemnar a morir jove. El treball té els testimonis de diversos amics, col·laboradors i admiradores, com la cantant Cat Power.