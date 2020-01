La família Alcántara estrena aquesta nit la dècada dels noranta

Cuéntame cómo pasó torna aquesta nit a La 1 de Televisió Espanyola amb els nous capítols de la seva 20a temporada i amb una família Alcántara que no sortirà indemne de la separació d'Antonio i Mercedes.

Les dues primeres entregues de la ficció se situaran a la nit de Nadal i al Cap d'Any del 1990, en vigílies de la guerra del Golf, amb un nou membre a la família, la filla d'en Toni, i una reunió familiar que intentarà tancar sense acritud un any desastrós per a la família més longeva de la televisió espa-nyola.

La ficció protagonitzada per Imanol Arias, Ana Duato, María Galiana, Irene Visedo, Pablo Rivero, Carmen Climent i Paloma Bloyd –produïda per RTVE en col·laboració amb Ganga Producciones– en aquests nous lliuraments disposarà de la col·laboració especial d'actors com Natalia Millán, Miquel Garcia Borda, Iván Marcos i Mariona Terés, entre d'altres.

Nou mesos després del naixement de la seva neta Sol, Antonio i Mercedes reuneixen els fills, els nets i els veïns, malgrat la seva separació, per intentar posar una nota amable i tancar amb polvorons i sense acritud la desintegració de la família. Els Alcántara recorden junts el temps de ficció en el qual han estat allunyats de les pantalles de La 1. Un temps en el qual Antonio ha tocat el paradís a Cuba i Mercedes ha viatjat sola a Nova York. És un moment molt delicat per a la família, la unitat podria saltar pels aires.

Cuéntame cómo pasó se situarà aquesta vegada al 1991, any en el qual mig món estava pendent de la primera guerra del Golf, viscuda en temps real a través de la televisió. Un conflicte bèl·lic sobre el qual Toni Alcántara donarà testimoni gràcies a una trepidant aventura. La guerra va durar poc més d'un mes, però va iniciar un nou format televisiu de repercussions globals, sota el lema «Està passant, ho estàs veient». Va ser l'any del primer Telepasión, de l'èxit del concurs El precio justo i de l'actuació del català Sergio Dalma al festival Eurovisió.

Tampoc passaran desapercebuts per la trama de la veterana sèrie de TVE els preparatius dels dos grans esdeveniments de la dècada a Espanya: els Jocs Olímpics de Barcelona i l'Expo Universal celebrada a Sevilla.