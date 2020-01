El 33 recorda aquesta nit la llegenda del cèlebre Bob Marley

Aquesta nit, a les 22.15 h, el canal 33 estrena el documental Marley, dirigit per Kevin Macdonald, que reflexiona sobre la vida, la música i l'herència de la gran estrella mundial del reggae.

Marley és el primer documental sobre la vida de Bob Marley en què la família del cantant ha autoritzat l'ús del seu material privat per emetre's. El treball repassa extensament i amb profunditat la vida de Bob Marley, l'home que va portar el reggae de Jamaica arreu del món. Per parlar no tan sols del Marley músic, sinó també de l'amic, el pare, l'espòs, l'amant, el rastafari, l'home de pau i l'home de lluita, el documental presenta tota una galeria de testimonis que permeten intuir com era l'ambient que tenia al seu voltant aquell geni de la música.

Kevin Macdonald va guanyar l'Oscar al millor documental amb Un dia al setembre i ha dirigit les aclamades L'últim rei d'Escòcia i L'ombra del poder. Marley es considera la pel·lícula definitiva sobre la vida, el llegat i l'impacte mundial de Bob Marley, un dels cantants, compositors, músics i activistes més influents de la història del segle XX.

Bob Marley va néixer el 6 de febrer del 1945 a Nine Mile en el si d'una família pobra i trencada. El seu pare, Norman Marley, era un capità de l'exèrcit britànic que va abandonar el seu fill. A final dels anys 50, Bob Marley i la seva mare es van instal·lar a Trench Town, un precari barri de la capital del país, Kingston, on per primera vegada va entrar en contacte amb la música.

El 1967 va gravar la seva primera cançó, Judge Not, influïda per la música de Ray Charles, Fats Domingo o Curtis Mayfield, i va formar el seu primer grup, els Wailing Wailers, juntament amb Bunny Wailer i Peter Tosh. Amb ells va gravar poc després Summer Down, una crida a la pau i en contra de les bandes de carrer que assetjaven Kingston. Una cançó que va esdevenir número u i que marcaria la línia que el portaria a ser la veu del gueto.

El 1980 va publicar Uprising, que va tenir un gran èxit i el va portar a fer una gira per Europa amb rècords d'assistència. Quan va acabar la gira, Bob Marley va emmalaltir de càncer, i l'11 de maig del 1981 va morir en un hospital de Miami, a l'edat de només 36 anys.