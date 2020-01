El canal Neox emetrà en obert la sèrie de Netflix «Madres forzosas»

Neox, la cadena juvenil del grup Atresmedia, serà el primer canal en emetre una sèrie original de la plataforma Netflix en obert a Espanya. Es tracta de Madres forzosas, la seqüela de la reeixida Padres forzosos, que es va emetre amb gran èxit a ABC entre el 1987 i el 1995. Aquest spin off, estrenat a principi del 2016 i que ja va per la seva cinquena temporada, replica la mateixa fórmula que la seva predecessora, però aquesta vegada disposa de protagonistes femenines. La sèrie centra la seva trama en D. J. Tanner-Fuller. La sèrie arribarà al canal durant el primer trimestre d'aquest any.