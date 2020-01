Finalitza el rodatge d'«Antidisturbios», nova sèrie de Movistar

El rodatge de la sèrie original Movistar + Antidisturbios ha finalitzat aquesta setmana a Madrid. Rodrigo Sorogoyen i Isabel Peña són els creadors d'aquesta ficció, que dirigeix Rodrigo Sorogoyen (Goya al millor director per El reino, Concha de Plata al millor guió al costat d'Isabel Penya per Que Dios nos perdone i nominat a l'Oscar pel curtmetratge Madre). Composta per 6 episodis de 50 minuts de durada, la sèrie arribarà a Movistar + el 2021. Isabel Peña firma, al costat d'Eduardo Villanueva i el mateix Sorogoyen, el guió d'aquest thriller d'acció, que segueix un grup d'antiavalots.

L'execució d'un desnonament serà el detonant d'aquesta sèrie protagonitzada per Raúl Arévalo, Roberto Álamo, Hovik Keuchkerian, Àlex García, Raúl Prieto i Patrick Criado, els sis policies antiavalots del Furgó 9, i Vicky Luengo, la inspectora d'Afers Interns encar-regada d'investigar què havia passat. El repartiment el completen David Llorente, Tomás del Estal, Marta Poveda i Mònica López.

Segons ha informat la plataforma, Antidisturbios oferirà un univers sonor nou en televisió. Aitor Berenguer (nominat al Goya 2020 per Mientras dure la guerra) ha dissenyat un so amb enregistraments que ajudaran a reflectir la realitat de l'escena.

La recerca del màxim realisme està present en totes les àrees creatives. Els uniformes dels antiavalots han estat confeccionats al detall. «Hem reproduït mil·limètricament els uniformes, que havien de ser com els que utilitza la policia, amb la mateixa resistència. Però la creació de vestuari més interessant ha estat la del personatge de la Laia (Vicky Luengo), perquè és una dona molt moderna, molt activa, i ha de sortir corrent en qualsevol moment, a més de portar sempre una pistola a sobre», concreta el dissenyador de vestuari Alberto Valcárcel, segons el comunicat de Movistar +.

La direcció d'art de la sèrie està en mans de Miquel Ángel Rebollo, col·laborador habitual de Rodrigo Sorogoyen, que recorda les seves primeres reunions amb el director: «Em va dir 'oblida't de totes les sèries que has vist, tindrem com a referència Que Dios nos perdone i El reino'. El rodatge de la sèrie inclou més de 200 sets en els quals s'ha buscat sempre el màxim realisme. «Ha estat tot un repte reproduir aquest món tan singular de l'interior de les comissaries de policia. La nostra és molt especial, s'assembla més a una caserna», ha afegit Rebollo.