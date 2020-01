Arrenca el rodatge de «La Vampira de Barcelona», amb la participació de TV3

La Vampira de Barcelona, un thriller d'època de Brutal Media i Filmax amb la participació de TV3, ha iniciat el seu rodatge. El llargmetratge, dirigit per Lluís Danés, és protagonitzat per Nora Navas, Roger Casamajor, Bruna Cusí, Sergi López i Francesc Orella. La veritable història d'Enriqueta Martí mostra la Barcelona convulsa de principi del segle XX. El director Lluís Danés ha recreat la Barcelona del 1912 en un espai de 5.000 metres quadrats al nord de la capital catalana per rodar la seva pel·lícula nova, basada en el famós cas de la vampira del Raval que va commoure el país al principi del segle XX.