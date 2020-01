El Super3 renova la graella després de les vacances de Nadal amb dues estrenes

El canal Super3 estrena des d'avui nova graella, després de les vacances, amb algunes novetats, com les sèries Zafari, protagonitzada pel Zoomba, un elefant molt peculiar, i Dracs: Els genets de l'illa del Fred, que reprèn el fil de l'exitosa pel·lícula Com ensinistrar un drac. El canal infantil també estrenarà nous episodis d' El detectiu Conan i Wowzzy Baboom!. A més, continuaran a la graella sèries de gran èxit, com Doraemon, Mic i El Mic i els seus amics, o programes com La família del Super3, InfoK, Rat Rank o Manduka, entre d'altres.