Polèmica pel testimoni de Jordi Pujol en un reportatge sobre cooperació de TV3

El programa 30 minuts de TV3 estrenarà aquest diumenge Objectiu 0,7%, un reportatge que repassa 25 anys de cooperació per al desenvolupament a Catalunya. Entre els testimonis destaca l'expresident de la Generalitat Jordi Pujol, la presència del qual en un reportatge sobre solidaritat i percentatges no ha passat desapercebuda a les xarxes socials, on molts usuaris han recordat la trama de corrupció de Convergència. «A veure si el següent és per parlar del 3 %», va escriure a Twitter el diputat al Congrés d'ERC Gabriel Rufián. «I a veure si després és amb @sanchezcastejon per parlar dels ERO, els GAL, el 155, el 135, el 17-A, el deute de l'Estat amb Catalunya...», va respondre Míriam Nogueras, diputada a la mateixa cambra per JxCat.

«Comptarem amb la participació de Jordi Pujol, que trenca un llarg silenci mediàtic per parlar del 0,7%» anuncia aquests dies el perfil de Twitter del programa. El gestor cultural i filòsof Xavier Fina es va sumar a l'allau de crítiques amb ironia: «I la setmana vinent, del 2,3% restant».