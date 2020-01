El manresà Cesc Escolà és l'entrenador d'«Operación Triunfo»

El manresà Cesc Escolà forma part de l'equip de professors de la nova edició del concurs de talents Operación Triunfo , que s'estrenarà aquest diumenge a La 1 de TVE. Ahir se'n va fer la presentació.

Escolà, que serà l'entrenador de fitness dels triunfitos, és graduat en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport amb un màster universitari en Formació del Professorat. Acumula sis anys d'experiència com a fitness trainer als gimnasos amb més reputació de Barcelona. A més a més, és professor i tutor del grau superior de Condicionament Físic.

Ha explicat que el seu objectiu al programa serà transformar la condició física dels setze concursants amb la finalitat que prenguin consciència de la seva força i que donin importància als bons hàbits alimentaris.

La nova edició es va presentar amb la promesa del «millor càsting» de la seva història, més exigència i més emoció a les gales.

Hi ha novetats en la mecànica del concurs, que no tindrà límit de nominats, de manera que a cada gala podran ser seleccionats per a l'expulsió tots els concursants. D'altra banda, el participant que sigui escollit com a favorit pel públic deixarà de tenir el privilegi d'evitar la nominació, a canvi d'altres avantatges com triar cançó o company. També hi ha novetats al claustre de professors, com la incorporació d'Escolà i d'Ivan Labanda. I en el jurat, que s'ha renovat del tot. El formen la cantant Nina, que hi torna quinze anys després i que va ser la primera directora de l'Acadèmia; la cantant i compositora Natalia Jiménez; el director de la Cadena 100, Javier Llano, i el músic Javier Portugués, Portu.

L'actual directora de l'Acadèmia, Noemí Galera, va remarcar que els concursants «estan molt preparats, tenen personalitats molt marcades i molts d'ells ja componen i tenen molt clar cap on volen anar». Per part seva, la directora d'Entreteniment de TVE, Toñi Prieto, va assegurar que el càsting és «brillant» i que «tenen unes històries personals, emotives i properes, i una professionalitat que impactarà».

Amb 1.200 metres quadrats d'espai, OT 2020 tindrà un plató de 360 graus que també disposarà de 300 metres quadrats de pantalles led i més de 500 focus. El presentador serà Roberto Leal.