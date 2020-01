El canal The CW renova tretze sèries, entre les quals «The Flash» i «Riverdale»

La cadena nord-americana The CW ha confirmat que renovarà gairebé totes les sèries que actualment té en emissió. En total, 13 títols que tindran una nova oportunitat, entre aquests The Flash (que tindrà setena temporada), Supergirl (temporada 6) i Riverdale (temporada 5). A més d'aquestes tres sèries, el canal també confia en la continuïtat de Black Lightning, DC's Legends of Tomorrow, All American, In the dark, Roswell, Nuevo México, Batwoman, NancyDrew i Dynasty. De moment no s'ha revelat quan arribaran els nous episodis de totes aquestes sèries.