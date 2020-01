Què ha estat dels guanyadors d'«Operación Triunfo»?

La guanyadora de la primera edició d'Operación Triunfo va ser Rosa López, que ha mantingut un èxit relatiu des d'aquell 2002. Però, què ha sigut dels vencedors de les altres nou edicions? Més enllà d'Amaia Romero, les seves carreres musicals no han acabat d'enlairar.

L'estrena de la nova edició d'Operación Triunfo arriba aquest diumenge amb gran expectació després de l'anunci de noves dinàmiques dins del concurs, un jurat renovat i nous professors.

L'onzena edició del 'talent' musical, OT2020, es renova oferint, entre altres coses, més suport als concursants en el seu desenvolupament com a artistes dins de l'acadèmia. I s'incorpora la figura del 'manager' amb la intenció que els cantants no es trobin perduts o sense un projecte definit a la seva sortida del concurs.

En aquests gairebé 20 anys des que s'estrenés la primera temporada, deu han estat les edicions d'Operació Triomf que s'han pogut seguir a Espanya i deu, per tant, els seus guanyadors. Deu artistes als quals guanyar no els van assegurar, ni molt menys, l'èxit.

Per això, a les portes de l'estrena d'aquesta nova edició, val la pena fer un repàs a les històries dels deu guanyadors, què van fer després de la seva sortida del concurs i si realment han seguit el seu camí en el món de la música.



Rosa López OT 1 (La 1, 2001)

La granadina es va guanyar el favor i l'afecte de l'audiència amb la seva espectacular veu i la seva extrema innocència. Sense temps pràcticament per a assumir el triomf, Rosa va ser triada per a representar a Espanya en el Festival d'Eurovisió (2002), on va aconseguir un digne setè lloc amb el seu tema 'Europe's living a celebration'.

Després de l'èxit a Eurovisió, la primera guanyadora de OT es va dedicar a desenvolupar, no sense alts i baixos, el seu projecte musical del qual ha viscut fins avui. L'andalusa ha publicat vuit discos d'estudi i no sols ha participat en programes com 'Tu cara me suena' sinó que també ha protagonitzat el seu propi 'reality', 'Soy Rosa'.



Ainhoa Cantalapiedra OT 2 (La 1, 2002)

La segona guanyadora de OT compartia la potència vocal de Rosa i, per això, va ser recompensada per l'audiència, qui la va alçar fins al primer lloc de la seva edició. No obstant això, Ainhoa no va comptar amb aquest afecte de l'audiència del qual va gaudir Rosa i, sumat a un accident de trànsit després de sortir del concurs que la va obligar a cancel·lar la seva gira, va haver d'esperar per a guanyar-se al públic.

Després d'un temps de descans, la cantant basca va reprendre la música però no va aconseguir que els seus discos -fins avui compta amb tres- acabessin d'agradar a Espanya, per la qual cosa va decidir instal·lar-se a Mèxic. Allí desenvolupa la seva carrera musical, on escriu temes per a telenovel·les i participa en concerts tribut a artistes com Rocío Durcal. S'espera que, per a aquest 2020, Ainhoa tregui nou disc.



Vicente Seguí OT 3 (La 1, 2003)

Potser el guanyador amb menys reconeixement i fortuna de les cinc edicions dutes a terme a Televisió Espanyola. El desgast del programa, amb tres edicions consecutives, va fer que Vicente sortís de l'acadèmia amb el trofeu sota el braç però sense perspectives reals per a desenvolupar una carrera musical d'èxit.

El valencià té tres discos en el mercat i la seva potent veu s'ha escoltat, al llarg d'aquests anys, en diferents concerts col·laboratius de tributs a artistes morts com Nino Bravo, així com en programes de la televisió valenciana. Ha acompanyat a la cantautora Inma Serrano en una de les seves gires per Espanya però, en l'actualitat, poc es coneix de la carrera musical del tercer guanyador.



Sergio Rivero OT 4 (Telecinco, 2005)

Dos anys de descans van venir bé per a deixar respirar al format i canviar d'aires amb l'emissió del programa a Telecinco. L'audiència es va tornar a enganxar, enlluernada, entre altres coses, per la dolça veu d'un canari de 19 anys que es va portar finalment el triomf.

No obstant això, dos discos seguits (2005 i 2006) en el mercat i escasses vendes en tots dos van provocar que Sergio es desencantés i s'oblidés de la interpretació per un temps.

Es va dedicar, en 2007, a estudiar piano i composició a Los Angeles i va tornar a Espanya en 2012 per a mostrar el seu nou treball, 'Seguiré', el qual va passar desapercebut. Ha estat en 2018 quan el canari, a través d'un procés de micromecenatge que va iniciar en 2016, ha aconseguit treure a la llum el seu primer disc de producció pròpia.



Lorena Gómez OT 5 (Telecinco, 2006)

Un any després de la victòria del canari arribaria la d'aquesta catalana que, des de les primeres gales, es va convertir en una de les favorites de l'audiència. Lorena, amb la seva versatilitat, la seva gran veu i la seva actitud es va emportar de carrer a l'audiència. No obstant això, va ser, una vegada més, la sortida al món exterior i dos discos consecutius de versions els que van provocar que 'abandonés' la música, almenys a Espanya.

Lorena es va instal·lar en 2013 a Miami i es va dedicar a la interpretació com a actriu de telenovel·les. Paradoxalment, va ser la cinquena edició de 'Tu cara me suena' la que va portar a la cantant de tornada a Espanya, donant-li l'empenta necessària per a tornar als escenaris amb temes propis en 2017 i 2018.



Virginia Maestro OT 6 (Telecinco, 2008)

La sisena guanyadora de OT es va alçar amb el triomf entre polèmica i cert 'rebuig' per part del públic, que no va perdonar el favoritisme d'un dels membres del jurat, Risto Mejide, cap a la cantant.

Des de la seva sortida de l'acadèmia, Virginia ha seguit vinculada al món de la música a través d'una composició i interpretació independents. A més de compondre per a artistes com Raphael, el passat 2019 va llançar el seu últim disc, el cinquè de la seva carrera, amb el qual no ha rebut un acolliment espectacular però sí ha aconseguit mantenir el seu estil i als seus fans més incondicionals.



Mario Álvarez OT 7 (Telecinco, 2009)

A diferència del que va ocórrer amb David Bisbal, qui va passar de cantar en una orquestra a desenvolupar la seva carrera en solitari, el guanyador de la setena edició va fer el procés contrari.

Després de sortir de l'acadèmia i llançar diversos treballs que no van tenir l'èxit esperat, l'asturià va decidir unir-se a l'orquestra Panorama, molt famosa a Galícia, on continua la seva carrera professional.



Nahuel Sachak OT 8 (Telecinco, 2011)

Al costat de Vicente Seguí, Nahuel és el que menys conegut, a tots els nivells, va obtenir del seu triomf. La seva edició va ser la menys vista de la història i, per això, es va reduir a cinc gales que no van permetre que els cantants es donessin a conèixer ni tampoc que el públic s'enganxés a ells.

El paraguaià, que va afirmar en una entrevista a 'Interviú' que no va rebre el seu premi en metàl·lic i a més va veure com el seu contracte amb la discogràfica es trencava, va tornar al seu país on es va dedicar a oferir actuacions com 'stripper'. Més tard va tornar als escenaris com a cantant de creuer i en l'actualitat, establert a Itàlia, es dedica a la música cantant en festes i locals de restauració.



Amaia Romero OT 9 (La 1, 2017-2018)



Televisió Espanyola va rescatar el format 14 anys després de la seva estrena i va tornar a donar la campanada. Amaia es va convertir en la flamant guanyadora d'una edició que va captivar a l'espectador nostàlgic. Amaia, la innocència del qual bé recordava a aquella Rosa de OT 1, va brillar per la seva qualitat vocal, la seva facilitat per a interpretar tot tipus de cançons, el seu coneixement musical i el seu gust en contar històries.

La pamplonica, que va representar a Espanya en el Festival d'Eurovisió al costat de la seva exparella Alfred García (també concursant de OT) va llançar en 2019 el seu primer disc d'estudi, 'Però no passa res', amb el qual ha començat a girar per Espanya en aquest 2020.



Famous Oberogo OT 10 (La 1, 2018)

L'últim guanyador de OT, un jove sevillà de 20 anys, va aconseguir posar en peus amb les seves espectaculars actuacions a públic, companys i fins i tot jurat en més d'una ocasió. Amb una veu de somni, moviments dignes d'un autèntic ballarí i gran versatilitat, Famous es va coronar amb un dels percentatges més ajustats de la història del format (36% enfront del 35% d'Alba Reche, la segona classificada).

Quan es compleix un any del seu triomf, Famous compta únicament amb un senzill en el mercat, 'Gatzara', llançat el mes d'agost passat. Un tema que, segons el cantant, és "un homenatge" a les seves "arrels africanes".