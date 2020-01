La plantilla de TV3 acusa la direcció d'estar al servei de Quim Torra i Jordi Pujol

L'emissió d'un Preguntes freqüents (FAQs), el dissabte 4 de gener passat, per entrevistar Quim Torra –que no estava inicialment prevista i durant la qual alguns diputats de JxCat, entre els quals Laura Borràs, van irrompre al plató per abraçar el president– i la participació de Jordi Pujol en el reportatge sobre el 0,7% que el 30 minuts emetrà aquesta nit, han generat malestar entre la plantilla de TV3. Per aquest motiu, els treballadors de TV3, a través del comitè d'empresa i els comitès professionals, han enviat un comunicat al director, Vicent Sanchis, en el qual expressen les seves queixes i demanen una reunió amb la direcció per abordar el malestar.

El Sindicat de Periodistes i Professionals de la Comunicació a la CCMA –que agrupa TV3 i Catalunya Ràdio– reivindica així que s'apliqui de forma immediata la reforma de la llei de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals que té per objectiu despolititzar la gestió dels mitjans públics de la Generalitat de Catalunya, una llei que va ser aprovada pel Parlament l'octubre de l'any passat.