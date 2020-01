«El foraster» visita aquesta nit el municipi de Sant Martí de Llémena

Quim Masferrer continua el seu particular recorregut pels petits municipis catalans. Aquesta nit el programa El foraster arribarà a Sant Marti de Llémena, a la comarca del Gironès, un poble format per cinc nuclis dispersos al llarg d'una vall de conte, a pocs minuts de Girona. Fent quilòmetres amunt i avall, el presentador coneixerà diversos habitants com el Quim, un granger que demostrarà que la tossudesa no és incompatible amb un esperit solidari, o l'Albert i el Joskin, dos amics que es comuniquen amb una variada col·lecció d'insults.