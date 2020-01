Telecinco estrena la segona temporada de «Vivir sin permiso»

Després de tancar el 2019 liderant l'audiència a Espanya, Telecinco vol arrencar l'any amb força per no perdre pistonada. Per aquest motiu, i després d'una llarga espera, la cadena principal del grup Mediaset España estrena aquesta nit la segona temporada de Vivir sin permiso, un dels grans èxits de la ficció del grup a final del 2018, quan se'n va emetre la primera entrega. En els nous capítols de la sèrie, protagonitzada per José Coronado i Álex González, el narcotraficant Nemo Bandeira veurà perillar el seu imperi.

Segons Mediaset, la nova temporada promet «molt misteri i suspens». La continuació de la sèrie intentarà repetir l'èxit que va tenir durant la seva primera tanda de capítols, que va aconseguir un gran 19% de quota de pantalla.



El creuer de «First Dates»

La segona temporada de Vivir sin permiso competirà per l'audiència amb Cuatro. La segona cadena del grup Mediaset engega aquesta nit els motors del creuer de First Dates. Durant uns dies, Carlos Sobera i el seu equip de col·laboradors abandonen el restaurant més romàntic de la televisió per traslladar-se a un vaixell en en el qual viatjaran 100 solters amb l'objectiu de trobar l'amor. Barcelona, Marsella, Gènova, Nàpols, Mesina i Malta seran els ports on el date show marítim farà escala per repartir oportunitats.