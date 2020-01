Daniel Grao es posa en la pell d'un pare coratge a «Perdida»

Antena 3 estrena aquesta nit Perdida, una de les grans apostes de ficció del canal per a aquest anys 2020, que es podrà veure just després de l'emissió del programa El Hormiguero. Daniel Grao protagonitza aquesta història. La ficció està produïda per Atresmedia Televisión en col·laboració amb Big Bang Media (productora de The Mediapro Studio).

Perdida és un thriller emocional que narra el viatge d'un pare que viatjarà a Colòmbia per tal de descobrir què ha passat amb la seva filla. La trama es desenvoluparà entre Espanya i el país d'Amèrica Llatina. El rodatge de la sèrie s'ha fet íntegrament en exteriors i interiors naturals, i en més de 120 localitzacions diferents. Les gravacions van començar el mes d'abril passat a València, un altre del punts clau d'aquesta història.

Creada per Natxo López, a partir de la història original de Ruth García i David Oliva, la sèrie està dirigida per Iñaki Peñafiel, David Ulloa i Rafa Montesinos. A més a més de Daniel Grao, l'elenc inclou Adriana Paz, Ana María Orozco, Carolina Lapausa, Fernando Solórzano, Melani Olivares i Verónica Velásquez.

La sèrie consta d'un total d'11 lliuraments de 50 minuts cadascun que s'emetran cada dimarts en obert a través d'Antena 3 en horari de màxima audiència.