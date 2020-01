«Sense ficció» estrena aquesta nit «Passeig de Gràcia, l'escenari burgès»

L'espai Sense ficció de TV3 estrena aquesta nit Passeig de Gràcia, l'escenari burgès, un documental on Lluís Permanyer recupera una època en què el famós passeig barceloní es va omplir de jardins, cafès, teatres de luxe i tota mena d'atraccions per a tots els públics. La producció presenta una Barcelona oprimida per les muralles i els militars. La història que Perma-nyer explica té l'origen en un caminet rural i abandonat que unia la ciutat i la vila de Gràcia, anomenat el camí de Jesús i que es va acabar transformant en el passeig de Gràcia. Inaugurat el 1827, el passeig de Gràcia volia ser un espai destinat als ciutadans de la ciutat.