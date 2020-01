La nova comèdia dels creadors de «La que se avecina» arriba a Telecinco

Després del seu pas, en exclusiva, per Amazon Prime Video, la nova comèdia El pueblo, obra dels creadors de La que se avecina, aterra aquesta nit en horari de màxima audiència a Telecinco. Creada per Albert Caballero amb Julián Sastre i Nando Abad, la sèrie aborda en clau d'humor les peripècies d'un grup variat de personatges que, motivats per diferents situacions de crisi existencial, responen a un anunci que promet una casa i una nova vida allunyada del soroll de la gran ciutat. Carlos Areces, María Hervás, Daniel Pérez Prada, Ruth Díaz, Santi Millán i Ingrid Rubio encapçalen el repartiment de la producció.