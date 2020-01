TV3 radiografia la diversitat del català amb «El llenguado»

TV3 estrena aquesta nit, a partir de les 22.35 h, El llenguado, un nou programa sobre les maneres de parlar el català, dirigit per Fúlvia Nicolás, que parla sobre la llengua en un to distès i amb sentit de l'humor.

Al capítol d'estrena, Yolanda Sey i Guillem Albà es presenten al càsting del programa. És apropiat el seu català per presentar un format a la televisió? Com ha de ser el català dels mitjans? El programa en parla amb els reconeguts periodistes Mònica Terribas, Jordi Basté i Roger de Gràcia, i amb experts com Albert Pla Nualart, Magí Camps i Ernest Rusinés. A la segona part del programa, Guillem Albà viatja a l'Albera per conèixer el català de tramuntana, a la línia entre l'Empordà i el Rosselló.

Al llarg de deu lliuraments, El llenguado recorrerà d'extrem a extrem l'àmbit lingüístic català caçant paraules i també les diverses maneres de parlar, de riure i d'estimar aquesta llengua que és de tots i que té tantes històries.

Cada episodi s'organitza en dues parts. En la primera, els mateixos presentadors, amb l'assessorament del filòleg Pau Vidal, faran immersió en diversos temes lingüístics. Entre les experts que són entrevistats hi ha els bagencs Jordi Badia i Xavier Mas Craviotto i l'anoienca Carme Junyent. Els solsonins Roger Mas i Raül Garrigasaït també participen en alguna de les gravacions.