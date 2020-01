Una falsa parella de solters viatja gratis amb «First Dates»

El creuer del programa First Dates va salpar dilluns passat a Cuatro carregat de solters i solteres disposats a trobar l'amor enmig del mar. No obstant això, ben aviat s'ha descobert que dos dels seus participants no eren exactament solters. Jero i Adriana, una parella de jubilats de 67 anys, es van presentar al càsting per separat. Ell va demanar als responsables que seleccionessin l'Adriana, a qui presumptament havia conegut quatre anys enrere en una platja nudista a les illes Canàries. Davant les càmeres tot semblava ideal. Un home i una dona, enmig del mar, que es van enamorar bojament.

No obstant això, res és el que sembla i la farsa s'ha descobert ben aviat. Segons informa el diari La Vanguardia, diversos veïns del municipi de Tazacorte, a l'illa de La Palma, han confirmat que Jero i Adriana fa anys que estan casats i que, segons sembla, amb la seva participació al date show buscaven fer un creuer gratuïtament.

«Aquí tothom estava flipant, els grups de WhatsApp treien fum quan els vam veure aparèixer a la televisió», ha explicat una veïna, que fins i tot afirma haver anat al seu casament, en declaracions recollides per La Vanguardia.

Ha estat tan gran la polèmica que s'ha generat que fins i tot Warner Bros España ha acabat admetent, mitjançant la xarxa social Twitter, que «després de més de 5.200 cites... una parella ens l'ha colat!».