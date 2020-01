La primera preqüela de «Juego de tronos» arribarà al canal HBO el 2022

HBO té previst estrenar House of the dragon, la primera preqüela de Juego de tronos, el 2022. Així ho ha revelat el president de programació de la cadena, Casey Bloys, en una entrevista a Deadline. La ficció situarà la seva trama 300 anys abans dels esdeveniments de Juego de tronos, partint de Foc i sang. Així, explicarà la història de la casa Targaryen, de manera que se centrarà en els ancestres de Daenerys. Sobre la cancel·lació de l'spin-off que havia de protagonitzar Naomi Watts, Bloys ha assenyalat que, malgrat el gran treball de l'equip de producció durant el desenvolupament dels episodis pilot, el projecte no acabava de funcionar.