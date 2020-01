AMC renova per una sisena i última temporada la sèrie «Better Call Saul»

El canal AMC ha confirmat la renovació de Better Call Saul per una sisena temporada, que també serà l'última. La producció dels tretze últims episodis arrencarà a final d'aquest mateix any i s'emetran al llarg del 2021. L'anunci arriba uns mesos després que Giancarlo Esposito insinués en una entrevista que la idea era que la sèrie només tingués sis temporades. Better Call Saul finalitzarà amb menys episodis que Breaking Bad, tot i tenir les mateixes temporades. De moment, els seguidors podran gaudir ben aviat de la cinquena tanda d'episodis, que s'estrenarà als Estats Units el pròxim 23 de febrer.