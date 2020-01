Els Premis Gaudí de l'Acadèmia del Cinema Català, demà a TV3 i Catalunya Ràdio

TV3, iCat i Catalunya Informació seguiran en directe la gala de lliurament dels XII Premis Gaudí, una producció de Dagoll Dagom per a l'Acadèmia del Cinema Català, que reconeixerà demà les millors pel·lícules del 2019 en 21 categories. TV3 i Catalunya Ràdio són mitjans oficials dels Premis Gaudí. TV3 retransmetrà, en directe, la gala dels Gaudí tot just després del Telenotícies vespre, a les 21.50 h. A més, la gala incorporarà diversos vídeos d'humor fets per l'equip d' APM?. A les 21.00 h, Catalunya Informació i iCat també oferiran la gala en directe.