Movistar comença a rodar la seva pròpia «Stranger Things»

València és des d'aquesta setmana l'escenari del rodatge de Paraíso, la nova sèrie original de Movistar +, produïda en col·laboració amb Globomedia (Mediapro), sota la direcció de Fernando González Molina ( Palmeras en la nieve i Tres metros sobre el cielo). Es tracta d'una sèrie de gènere, amb elements d'aventura i misteri, que pot recordar Stranger Things, ambientada a l'Espanya del 1992, creada pel mateix Fernando González Molina, al costat de Ruth García ( Los protegidos) i David Oliva ( Los hombres de Paco).

Segons explica Movistar + en un comunicat, Paraíso és una ambiciosa producció en la qual el suspens i l'aventura van junts amb l'emoció i el misteri. La trama gira al voltant de la investigació empresa per un grup de joves després de la desaparició de tres noies del seu entorn. En plena transició de l'adolescència a l'edat adulta, els protagonistes travessen un moment d'incertesa i emocions a flor de pell, on tot es viu per primera vegada i apareixen sentiments com la solitud, la pèrdua, l'amor i l'amistat. Un viatge cap a la maduresa, que també apel·larà a la nostàlgia dels espectadors a través de l'ambientació de l'Espanya del 1992.

La ficció té un elenc en què destaquen Macarena García (Blancanieves), Iñaki Ardanaz ( La víctima número ocho) i Gorka Otxoa ( Pagafantas, Fe de etarras, Allí abajo) en els principals personatges adults, als quals acompanyen els joves intèrprets encarregats de donar vida als protagonistes: Pau Gimeno ( Billy Elliot), Cristian López ( El rey León, Billy Elliot), Leon Martínez ( Merlí, Superlópez), Héctor Gozalbo ( Nada será igual), María Romanillos ( Antidisturbios, Las consecuencias) i Patricia Iserte.

El rodatge de la sèrie, que encara no té data d'estrena, es durà a terme durant 15 setmanes en diferents localitzacions de València (parc natural de l'Albufera, Sueca, el Perelló, Xilxes; Requena; Oliva i Villargordo del Cabriel), Alacant (Benidorm; Altea, Xàbia, Santa Pola, Calp, parc natural de Serra Gelada i l'Alfàs de Pi) i Madrid. Paraíso constarà de set episodis de 50 minuts de durada.

En paraules de González Molina, aquesta ficció «neix de la nostra il·lusió per explicar una història fantàstica que connecti amb els referents de la nostra adolescència com el cinema de Spielberg».