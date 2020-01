Elisabet Casanovas protagonitza la sèrie «Drama» de TVE

L'actriu catalana Elisabet Casanovas torna a les pantalles com a protagonista de Drama, la primera sèrie en català i castellà de Playz, el canal digital jove de Ràdio Televisió Espanyola (RTVE).

La sèrie, que s'estrenarà el proper 4 de febrer, és una producció de RTVE en col·laboració amb El Terrat i, a més de la seva protagonista, molt coneguda pel seu paper en sèries com Merlí i Benvinguts a la família, apareixen també altres noms populars entre el públic adolescent com Artur Busquets i Júlia Bonjoch.

Drama és la primera ficció bilingüe de Playz i està ambientada a Barcelona, la ciutat on viuen els seus personatges i on es desenvolupa una barreja de comèdia i drama al llarg dels 6 capítols de 25 minuts que dura la sèrie.

Es tracta d'una creació de Dani Amor dirigida per Ginesta Guindal, i que té música original composta expressament per a la sèrie per Pavvla, David Solans i Pau Calero.

A més del trio protagonista, en el repartiment de la sèrie hi ha la participació d'Ignatius Farray, Álex Maruny, Carla Linares, Iñaki Mur, Paula Jornet, Aimar Vega, Eduard Buch i Laura Weissmahr. La trama gira al voltant de la història de l'Àfrica, una noia de vint anys que comparteix pis amb els seus amics, té una feina precària i, de sobte, es queda embarassada sense saber de qui.