El director general de la BBC, Tony Hall, anuncia de sorpresa la seva dimissió

El director general de la BBC, Tony Hall va anunciar ahir, en un sorprenent correu electrònic dirigit als treballadors de la corporació pública, que deixa la cadena. Hi havia la convicció que Hall aguantaria fins al 2022, quan l'ens públic celebrarà el centenari. Hall ha estat set anys a la direcció de la BBC i ha pogut retornar estabilitat i prestigi a una institució esquitxada per diversos escàndols. Sobretot ha hagut d'afrontar les acusacions del sector euroescèptic del Partit Conservador que la cadena no havia sabut mantenir la seva neutralitat respecte al Brexit.