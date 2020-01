«Sense ficció» analitza les llums i les ombres dels Mossos d'Esquadra

L'espai Sense ficció de TV3 estrena aquesta nit Mossos, llums i ombres, una producció de TV3 amb la col·laboració d'Incís Films, que analitza la història més recent dels Mossos d'Esquadra. Un cos que, amb tots els esdeveniments polítics recents i el judici al major Josep Lluís Trapero ja en marxa, no ha deixat d'estar al punt de mira, segons explica la cadena pública en un comunicat.

TV3 recorda que el 17 d'agost del 2017 un atac terrorista a la Rambla de Barcelona va obrir tots els telenotícies. «L'atemptat, d'arrel islamista, va ser gestionat amb una rapidesa inusitada i exemplar pels Mossos d'Esquadra, que fins llavors no s'havien enfrontat mai directament a un atemptat d'aquest caire», afegeix la cadena, que també apunta que «després de la sentència del procés, ara tot just fa 3 mesos, es van produir grans manifestacions a Catalunya i durs enfrontaments entre els Mossos i els manifestants independentistes, molts dels quals es van queixar de la duresa policial. Una desproporcionalitat que molts també van criticar en l'etapa de Felip Puig, per exemple, en el desallotjament del 15-M».

Mossos: llums i ombres vol ser per tant una radiografia de la història recent dels Mossos, tenint en compte els esdeveniments polítics i socials més rellevants des que el cos, amb 300 anys d'història, es va establir com a policia de Catalunya amb l'arribada de la democràcia a Espa-nya i la recuperació de la Generalitat.