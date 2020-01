Netflix renova la sèrie juvenil «Élite» per a dues temporades més

Quan falten poques setmanes per a l'estrena dels episodis de la tercera tanda, el pròxim mes de març, Netflix ha renovat Élite per una quarta i una cinquena temporades, segons informa el portal Bluper. La sèrie juvenil creada per Carlos Montero i Darío Madrona, un dels grans èxits de la plataforma a Espanya, s'assegura 16 episodis més que es rodaran de cop i s'estrenaran en els pròxims dos anys. Estrenada l'octubre del 2018, Élite s'ha convertit en la tercera sèrie més popular de Netflix a Espanya després de La casa de papel i The Witcher, segons les dades facilitades per la mateixa plataforma.