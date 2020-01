Disney + avança el seu llançament a Espanya i aterrarà el 24 de març

Disney + arribarà a Espanya el 24 de març, una setmana abans de la data inicialment anunciada. El servei en streaming estarà disponible en aquesta nova data, a més de a Espanya, al Regne Unit, Irlanda, França, Alemanya, Itàlia, Suïssa i Àustria. Així, The Walt Disney Company inaugurarà el servei a Europa després del seu llançament als Estats Units el novembre de l'any passat. El preu de Disney + per a Espanya serà de 6,99 euros al mes o 69,99 euros la subscripció anual.

La nova plataforma inclourà continguts de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars i National Geographic amb sèries com The Mandalorian, de Jon Favreau, o High School Musical: El Musical, al costat de documentals com El mundo según Jeff Goldblum i pel·lícules com La dama y el vagabundo.

La plataforma també prepara un seguit de produccions pròpies que s'estrenaran al llarg d'aquest mateix any amb títols com Vuelta al escenario, Diario de una futura presidenta o The Imagineering Story, entre d'altres. A més de l'accés total al catàleg de cinema i televisió de Disney, la plataforma oferirà en streaming i de manera exclusiva pel·lícules estrenades per The Walt Disney Studios a partir d'aquest any.

La plataforma no arribarà a Bèlgica, els països nòrdics o Portugal fins al pròxim estiu.