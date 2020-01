Mediaset España cancel·la el concurs «El bribón» per les baixes audiències

El concurs El bribón, presentat per l'actor i humorista Pablo Chiapella, desapareix de la graella de Cuatro després de poc més de dos mesos d'emissions. Segons informava ahir El Periódico, la direcció de Mediaset España ha pres aquesta decisió pels mals resultats d'audiència registrats en aquest temps. El format no ha aconseguit convèncer l'audiència i ha acumulat una mitjana de menys de 400.000 espectadors i una quota de pantalla moltes vegades per sota del 2% (dilluns passat, 2,6% i 321.000 espectadors). No obstant això, la cadena continuarà emetent els lliuraments ja enregistrats del quiz-show.