HBO prepara una minisèrie basada en la pel·lícula «Parásitos»

Amb sis nominacions als premis Oscars, entre les quals la de millor pel·lícula, Parásitos és considerada com una de les millors cintes estrenades l'any passat. Ara, la cadena HBO ha decidit estendre la trama d'aquesta cinta sud-coreana amb una minisèrie que, previsiblement, portarà el mateix títol. Així ho ha confirmat, en declaracions a The Hollywood Reporter, el director Bong Joon-ho, que ha assegurat que la sèrie que es prepara explorarà històries que succeeixen entre les seqüències de la seva pel·lícula. El projecte televisiu l'estan desenvolupant Adam McKay ( La gran apuesta) i el mateix Bong Joon-ho.

Parásitos, que recentment va guanyar el Globus d'Or a la millor pel·lícula de llengua estrangera i abans es va endur la Palma d'Or del festival de Canes, explica la història dels Kim, una família pobra que s'infiltra a casa d'una família rica. En aquest contrast entre classes socials, els dos clans descobriran amb el temps que tenen més coses en comú de les que creuen. Ara per ara no s'han donat a conèixer més detalls sobre aquesta producció, com el nombre d'episodis o si el repartiment de la pel·lícula es mantindrà en bona part.

La pel·lícula, que combina drama i comèdia, ha aconseguit fer-se un lloc més enllà del mercat asiàtic i ha arrasat a les taquilles dels Estats Units.