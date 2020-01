La quarta temporada de la sèrie «Fargo» arribarà el mes d'abril a Movistar +

Movistar + estrenarà el pròxim mes d'abril la quarta temporada de la sèrie Fargo. La producció de la cadena FX, inspirada en la mítica pel·lícula dirigida pels germans Coen els anys noranta, trasllada en aquesta ocasió la seva història a Kansas City, Missouri, els anys 50, i és protagonitzada per Chris Rock ( In Living Color, Arma letal 4), Jason Schwartzman ( Viaje a Darjeeling, Mozart in the Jungle), Jessie Buckley ( Chernobil) , Ben Whishaw ( El regreso de Mary Poppins), Jack Huston ( Mr. Mercedes, Boardwalk Empire) i Salvatore Esposito ( Gomorra), entre d'altres.