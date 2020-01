Disney també portarà 'Bambi' a la vida real

Disney continua apostant per portar a l'acció real les pel·lícules animades. L'any passat van arribar a les sales 'Dumbo', 'Aladdin' i 'El rei león', de la mateixa manera que al 2020 ho farà 'Mulán' el pròxim 27 de març.

Més enllà de l'any actual, la companyia sembla disposada a seguir amb la reeixida fórmula i la nova triada per fer-ho és ni més ni menys que 'Bambi'.

El clàssic animat protagonitzat per un cervatell en 1942, que va traumatitzar a diverses generacions, tornarà a la pantalla gran. Segons ha confirmat Variety, per això s'empraran animals generats per ordinador a través d'un procés similar a l'utilitzat en 'El libro de la selva' o 'El rei león'.

Encara que no s'ha anunciat qui serà el director d'aquest projecte, el guió serà a càrrec de Geneva Robertson-Dworet (Capitana Marvel) i de Lindsey Beer. Al costat d'elles, estaran Chris i Paul Weitz a càrrec de les tasques de producció.

'Bambi' es suma a una llarga llista de remakes que arribaran durant els pròxims anys i entre els quals figuren 'La sirenita', de Rob Marshall , 'Pinocho', de Robert Zemeckis, 'Peter y Wendy', a partir de 'Peter Pan', 'Lilo & Stich', així com 'El geperudo de Notre Dame'.