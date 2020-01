«Maestros de la costura» tindrà la seva edició més sostenible

El taller de Maestros de la costura tornarà a engegar les màquines dilluns que ve amb l'estrena de la tercera temporada. El talent de costura de La 1 de Televisió Espanyola torna per continuar mostrant dissenys originals confeccionats per un grup de concursants, la majoria d'ells amb experiència en el món de la moda, que buscaran convertir-se en el millor modista televisiu d'Espanya. En aquesta edició destaca com a novetat l'aposta que el programa farà per la coneguda com a moda sostenible.

María Escoté, Palomo Spain i Lorenzo Caprile tornen a formar un jurat implacable. I Raquel Sánchez Silva serà una edició més la presentadora del programa. 12 nous aprenents intentaran conquistar jutges i audiència per aconseguir coronar-se com a guanyadors de la tercera edició. Com en les edicions anteriors, al talent de costura i disseny de moda, produït per RTVE en col·laboració amb Shine Iberia, els dotze aprenents rebran formació per mitjà de professionals del sector. A més a més, aprendran la importància d'organitzar-se, imprescindible per gestionar els recursos de què disposaran al taller sense malbaratar absolutament res. Durant les properes setmanes Caprile, Palomo i Escoté els ajudaran a fer realitat el somni de viure de la moda.