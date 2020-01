«30 minuts» retrata la situació dels nens sirians refugiats

El programa 30 minuts de TV3 estrena aquesta nit, a partir de les 21.55 h, Beirut: infàncies robades, un reportatge que retrata les dures condicions de vida d'infants sirians refugiats al Líban, obligats a treballar o a demanar almoina per poder sobreviure.

Es tracta de nens i nenes que van arribar al Líban escapant de la guerra de Síria. Però, lluny de trobar-hi refugi, han acabat immersos en una nova guerra, en aquest cas econòmica, per poder tirar endavant. Infants que han assumit sobtadament un rol d'adults, i han canviat l'escola per feines sovint perilloses i amb jornades maratonianes.

El Líban acull 914.000 refugiats sirians, segons les Nacions Unides, però el nombre real seria superior, asseguren els experts. Aquesta xifra converteix el país en el primer del món amb més refugiats per càpita: per cada quatre habitants autòctons, hi ha un nouvingut sirià. Més d'un 70% de les persones sirianes que viuen al Líban ho fan en situació irregular, en bona mesura pels estrictes requisits que el govern imposa a la població siriana per obtenir el permís de residència i treball. Això els dificulta trobar feina i, quan n'aconsegueixen, acostuma a ser molt precària. Sempre amb el temor que puguin ser identificats i arrestats en el trajecte cap a la feina o al mateix lloc de treball.