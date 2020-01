El «60 minuts» emet avui el reportatge «Ciudad Juárez: la guerra dels càrtels»

Els últims deu anys han estat assassinades més de 200.000 persones a Mèxic. La majoria de les víctimes eren de Ciudad Juárez, a prop de la frontera amb els Estats Units, on els càrtels rivals de La Línea i de Sinaloa lluiten pel control del mercat de la cocaïna als Estats Units. Durant uns quants mesos el periodista Alexandre Duval es va infiltrar al càrtel de La Línea per seguir el camí de la cocaïna des de Ciudad Juárez fins a Nova York. Primer la droga travessa la frontera cap a El Paso, Texas, on s'emmagatzema i és enviada uns quants dies després a les grans ciutats dels Estats Units. El resultat de la investigació es podrà veure aquesta nit al 60 minuts del canal 33.