«El foraster» acomiada la temporada amb un resum de moments

El foraster acaba temporada aquesta nit, a les 21.55 h, a TV3, amb un capítol resum. De sud a nord i d'est a oest, Quim Masferrer ha tornat a viatjar pels pobles de Catalunya per conèixer la seva gent. Gisclareny, Rodonyà, Les, Òrrius, Llívia, l'Albi, Àger, Sant Martí de Llémena i Vimbodí i Poblet són els pobles que ha visitat. En el seu trajecte, el presentador de l'espai s'ha trobat tota mena de reptes. Reptes físics i mentals. Reptes que l'han fet emocionar i l'han fet riure. I altres que l'han fet aprendre i superar-se. En l'últim capítol d'aquesta entrega, es recordarà els petits grans reptes que ha afrontat als últims pobles que ha conegut.

D'aquesta manera, en aquest darrer lliurament de la temporada els espectadors podran veure com el presentador es va enfrontar amb les seves pròpies pors a Gisclareny, on en Gerard el va convidar a saltar des d'un pont de més de 30 metres d'alçada. Amb l'Albert i en Joskin, de Sant Martí de Llémena, i la Roser i la Neus, d'Òrrius, es comprovarà el gran repte que suposa mantenir una amistat. I en Pere i en Marc, avi i net, transmetran el repte de mantenir viva una tradició tan especial com la Crema deth Haro de Les, a la Vall d'Aran.

Segons informa TV3 en un comunicat, fins a la data aquesta setena temporada de l'espai ha reunit de mitjana 652.000 espectadors amb una quota del 24,7%.