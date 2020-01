«Sense ficció» entra a les entranyes del Fòrum de Davos

El programa Sense ficció de TV3 estrena aquesta nit el documental El Fòrum. Per primer cop un equip de rodatge ha tingut accés, durant un any, al Fòrum Econòmic Mundial, i n'explica el funcionament i les lluites entre les grans multinacionals i les polítiques nacionals a l'hora de solucionar els problemes del món.

Des del 1971, l'elit de la política i l'economia mundial i del món acadèmic es reuneix cada any a l'estació d'esquí suïssa de Davos per assistir al Fòrum Econòmic Mundial. Durant quatre dies, aquest petit poble de muntanya, situat al cor dels Alps suïssos, es converteix en el centre econòmic i polític més important del món.

Entre els seus participants hi ha caps d'Estat, dirigents d'organismes internacionals, premis Nobel, ONGs i presidents d'importants multinacionals. Per al fundador del FEM, Klaus Schwab, de 81 anys, el Fòrum té l'objectiu de millorar el món mitjançant el diàleg i trobar solucions als problemes més urgents del planeta. Amb motiu del 50è aniversari de la reunió, Schwab va donar permís per primera vegada a un equip de rodatge per fer-li un seguiment durant un any sencer, tenint accés a la seu central del FEM a Ginebra, al seu arxiu particular i a la trobada de quatre dies a Davos. Durant aquest any, el documental també segueix per tot el món alguns alts càrrecs del FEM en la seva tasca d'intentar complir els objectius marcats a l'agenda del Fòrum.